Яйца должны подешеветь за счет введения правительством беспошлинного импорта. Поставщиков из недружественных стран это не касается

Правительство РФ поддержало установление с 1 января по 30 июня 2024 года тарифной льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины на куриные яйца, ввозимые на территорию РФ в объеме 1,2 млрд штук.
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