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«Легко «Зениту» не будет, это не Бруней или Гренада. Видел заголовки: «Безумный Макс вернулся!». Ну, что вы несете, ребята? До смешного уже доходит!». Мостовой о матче с «Рубином»

Сине-бело-голубые примут казанский клуб в рамках 22-го тура Мир РПЛ в воскресенье. «Как мы видим, для «Зенита» ничего легкого уже не бывает.

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