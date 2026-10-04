Минздрав заявил о новых штаммах гриппа: обновлены вакцины

Директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева, Дмитрий Лиознов, сообщил о новых штаммах гриппа. Вакцины обновлены, что подчеркивает необходимость прививок для детей, беременных, пожилых и хронически больных в этом сезоне.
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