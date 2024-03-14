«Чего трясёшься, брат?»: глава Epic Games в письме Гейбу Ньюэллу назвал Valve «мерза...

«Чего трясёшься, брат?»: глава Epic Games в письме Гейбу Ньюэллу назвал Valve «мерзавцами»Гендиректор Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney) известен тем, как относится к комиссии Steam для разработчиков, и в деловой переписке с Valve несколько лет назад не постеснялся в выражениях, доказывая свою точку зрения.