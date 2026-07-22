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Аргументы и Факты

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Правительство Украины произвело ряд кадровых перестановок

Правительство Украины произвело ряд кадровых перестановок

Кабинет министров Украины принял ряд кадровых решений, затронувших руководство нескольких ведомств. В частности, своих должностей лишились первый заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков и заместитель министра внутренних дел Сергей Науменко.

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