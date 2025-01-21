Что известно об Аленке, чья фотография украсила обложку самого известного российского шоколада

Шоколад «Аленка» — это не просто сладость, а настоящая икона российской кондитерской культуры. Его обложка с изображением милой девочки по имени Аленка стала символом не только самого продукта, но и целого поколения.
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