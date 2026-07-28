Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 557 подписчиков

Иранский конфликт выдохся. Трамп признал истощение американского арсенала

Иранский конфликт выдохся. Трамп признал истощение американского арсенала

Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты и Иран вступили в дипломатические переговоры с целью положить конец ближневосточному конфликту, однако предупредил, что стороны возобновят боевые действия, если переговоры не завершатся соглашением.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии