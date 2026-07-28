Иранский конфликт выдохся. Трамп признал истощение американского арсенала

Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты и Иран вступили в дипломатические переговоры с целью положить конец ближневосточному конфликту, однако предупредил, что стороны возобновят боевые действия, если переговоры не завершатся соглашением.
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