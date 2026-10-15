170 молодых российских спортсменов боролись в нескольких весовых категориях в межрегиональном турнире на Камчатке Смоленские спортсмены забрали почти все «золото» в своих категориях на Межрегиональном турнире «Кубок Губернатора» по ММА, который прошёл в Петропавловске-Камчатском с 10 по 11 октября.