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Без Трампа и Йовович: почему Леонид Гайдай отказал будущим мировым знаменитостям во время съемок в США

Без Трампа и Йовович: почему Леонид Гайдай отказал будущим мировым знаменитостям во время съемок в США

В 1992 году Леонид Гайдай представил зрителям свою последнюю комедийную ленту «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».

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