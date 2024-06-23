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«Средняя зарплата не отличается – 4,5 тысячи долларов. Давали жилье, машину, во всех городах аэропорт, все развито». Сарамутин сравнил Первую лигу в России и США

– Что такое Первая лига в США? – Поля – все хорошие, настоящие. Новые стадионы. Посещаемость неплохая.

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