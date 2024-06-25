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Путин: предложения РФ реально предусматривают завершения конфликта на Украине

Путин: предложения РФ реально предусматривают завершения конфликта на Украине

Предложенная Россией мирная инициатива по Украине реально предусматривает возможность урегулировать украинский конфликт, при этом многие западные политики даже не захотели вникнуть в суть выдвинутых Москвой предложений.

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