❕В Крыму под суд пойдет пособник СБУ по обвинению в покушении на убийство должностных лиц ВГА Запорожской области Как сообщает СК, расследование уголовного дела завершено.
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❕В Крыму под суд пойдет пособник СБУ по обвинению в покушении на убийство должностных лиц ВГА Запорожской области Как сообщает СК, расследование уголовного дела завершено.