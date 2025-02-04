В Красную книгу Москвы внесли 573 вида животных и растений

В Красную книгу Москвы занесли 573 вида животных, растений и грибов, сообщается на сайте mos.ru. Как отметил председатель комиссии по сохранению редких, находящихся под угрозой исчезновения в условиях города Москвы видов животных и растений, начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров, в подготовке третьего издания Красной книги Москвы приняли участие ученые МГУ, институтов Российской академии наук и более 700 натуралистов.