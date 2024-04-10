Военкор, встречавшийся с Путиным, рассказал студентам УрФУ о работе на СВО. Фото

Руководитель уральского бюро телеканала «Звезда» Анатолий Бородкин и оператор Владислав Колупаев выступили перед студентами факультета журналистики Уральского федерального университета и рассказали о специфике работы военкоров.
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