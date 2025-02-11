Макрон призывает Европу упростить правила, чтобы вернуться в гонку за ИИ

В воскресенье в конце первого дня Саммита действий в области искусственного интеллекта в Париже все внимание было приковано к президенту Франции Эммануэлю Макрону, который объявил о пакете инвестиций в размере 109 млрд евро (около 112 млрд долларов по текущему курсу) в экосистему искусственного интеллекта Франции.