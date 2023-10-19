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В Иркутске осудили экс-полковника МВД за попытку получить взятку в 15 млн рублей

В Иркутске осудили экс-полковника МВД за попытку получить взятку в 15 млн рублей

Суд в Иркутске приговорил замначальника следственного управления – начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности МВД Бурятии к 9,5 годам колонии строго режима за покушение на взятку в размере 15 миллионов рублей.

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