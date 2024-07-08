Повышение ставки до 16% годовых: глава Центробанка предупредила россиян, имеющих вклады и кредиты Юлия ЧелкановаГлава Центрального банка Российской Федерации, Эльвира Набиуллина, приняла решительные меры в борьбе с растущей инфляцией, объявив о повышении ключевой ставки до 16% годовых.