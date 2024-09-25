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РИАН: следствие сочло незаконным происхождение найденных по делу Иванова денег

РИАН: следствие сочло незаконным происхождение найденных по делу Иванова денег

По данным официальных судебных документов, следствие утверждает, что обнаруженная большая сумма денег при обысках в деле экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова свидетельствует об их незаконном происхождении.

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