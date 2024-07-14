Военный хирург озвучил Белоусову правду о солдатах: "Требуется, чтобы противник сжёг Москву?"

Юрий Ded

А ещё раненых добровольцев отправленных домой по причине непригодности к дальнейшей службе записывают погибшими и не каким документами и справками эту запись не перебьёшь . Погиб и точка . Ты есть но тебя нет а значит ты некто и зовут тебя не как .