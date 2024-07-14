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Царьград

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Военный хирург озвучил Белоусову правду о солдатах: "Требуется, чтобы противник сжёг Москву?"

Военный хирург озвучил Белоусову правду о солдатах: "Требуется, чтобы противник сжёг Москву?"

Военный хирург Юрий Евич озвучил Андрею Белоусову правду о солдатах, сражающихся на передовой. Медик в видеообращении к руководству Минобороны публично озвучил неудобные факты: "Требуется, чтобы противник сжёг Москву?"В Сети вызвало большой ажиотаж видеообращение врача-хирурга, кандидата медицинских наук, старшего лейтенанта медицинской службы Донецкой народной республики Юрия Евича.

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Комментарии
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Юрий Ded
А ещё раненых добровольцев отправленных домой по причине непригодности к дальнейшей службе записывают погибшими и не каким документами и справками эту запись не перебьёшь . Погиб и точка . Ты есть но тебя нет  а значит ты некто и зовут тебя не как .
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12 час.
Юрий Ded
В каждой конторе от 90 до 100 %
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12 час.
Ю
Юрий Зубрин
Ннадо закончить тем ,что всех военкомов отправить на передок,всех рангов -от района и до самой верхушки и навести в этом вопросе порядок!
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10 час.

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