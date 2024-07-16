В Великом Новгороде загорелись автобусы, стоявшие в автопарке

По информации начальника пресс-службы ГУ МЧС по Новгородской области Ирины Демендеевой, сообщение о возгорании в Великом Новгороде на улице Хутынская в АО «Автобусный парк» поступило в экстренные службы 15 июля в 22.
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