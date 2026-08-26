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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рейсинг Буллз» с высокой долей вероятности сохранит состав в 2027 году – Цолов станет резервным пилотом (GP Blog)

Руководство «Рейсинг Буллз» склоняется к тому, чтобы оставить без изменений состав пилотов своей команды на будущий сезон.

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