Рябков оценил идеи Путина по урегулированию конфликта на Украине

Значительный потенциал для компромиссов имеется в предложениях по урегулированию украинского конфликта, которые были выдвинуты президентом России Владимиром Путиным в июне 2024 года, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков 24 февраля в интервью РИА Новости.
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