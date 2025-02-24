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Рябков оценил идеи Путина по урегулированию конфликта на Украине

Рябков оценил идеи Путина по урегулированию конфликта на Украине

Значительный потенциал для компромиссов имеется в предложениях по урегулированию украинского конфликта, которые были выдвинуты президентом России Владимиром Путиным в июне 2024 года, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков 24 февраля в интервью РИА Новости.

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