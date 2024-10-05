Минимум 25 ракет Ирана достигли целей в Израиле — WP (КАРТА)

Минимум 25 ракет Ирана достигли целей в Израиле в ходе атаки 1 октября, пишет The Washington Post. Ракеты прорвали ПВО Израиля и союзников во вторник вечером, поразив минимум 3 военных и разведывательных объекта или разорвавшись рядом с ними.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии