Сенсация: в «Астраханочку» пришла 22-летняяя гандболистка сборной Хорватии

На позицию правой полусредней. Действительно, это новость международного масштаба: состав «Астраханочки» пополнила 22-летняя и 184-сантиметровая правая полусредняя Анджела Жагар из Хорватии Несмотря на молодой возраст, за ее плечами серьезный европейский путь: хорватская «Локомотива», французский «Метц», венгерский «Бекешчабай», словенский «Крим», опыт матчей Лиги чемпионов и Лиги EHF.