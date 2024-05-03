FT: G7 прекратили обсуждать конфискацию активов РФ, поскольку боятся возмездия Москвы

По информации журналистов издания Financial Times, которые ссылаются на свои источники, в Большой Семерке, в частных беседах заглохло обсуждение возможности полностью конфисковать российские активы в пользу Киева.
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