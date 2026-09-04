Вера Подгузова: креативная экономика — это дополнительный импульс для социально-экономического развития регионов

Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ, в рамках деловой программы Восточного экономического форума выступила модератором двух профильных сессий, посвященных развитию креативных индустрий — «Креативный Дальний: от локальных брендов до экспорта в АТР» и «Вдохновляющие инвестиции: стратегия развития для роста и масштабирования».
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