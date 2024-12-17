"Академия предпринимательства": в Алейске выбрали лучшие семейные бизнес-проекты

Победители уже готовятся к воплощению своих идей В Алейске завершился уникальный образовательный проект "Академия предпринимательства", направленный на развитие предпринимательского мышления у детей и их родителей.
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