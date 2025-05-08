День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Ежегодно 8 мая в России отмечается День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
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День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Ежегодно 8 мая в России отмечается День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
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