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Первые фермеры Скандинавии уничтожили популяцию охотников-собирателей

Первые фермеры Скандинавии уничтожили популяцию охотников-собирателей

После прибытия первых земледельцев в Скандинавию 5900 лет назад, популяция охотников-собирателей была уничтожена в течение нескольких поколений, согласно новому исследованию, проведенному Лундским университетом в Швеции.

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