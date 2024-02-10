Первые фермеры Скандинавии уничтожили популяцию охотников-собирателей

После прибытия первых земледельцев в Скандинавию 5900 лет назад, популяция охотников-собирателей была уничтожена в течение нескольких поколений, согласно новому исследованию, проведенному Лундским университетом в Швеции.
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