В Севастополе открылась выставка Сергея Петросяна к 90-летию Юрия Лужкова

На стендах — знаковые снимки из личного архива автора.В Севастополе открылась персональная выставка Сергея Петросяна, посвященная юбилею со дня рождения Юрия Лужкова.
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