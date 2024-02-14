Отвержение ударов: военные аэродромы проверили на прочность

Российские военные аэродромы проверили на устойчивость к массированным ударам. На специальных учениях отрабатывалось заделывание воронок, восстановление взлетно-посадочных полос и капониров, рассказали источники «Известий» в Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии