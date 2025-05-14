Европарламент начал расследование после поездки депутатов в Москву

Европарламент начал расследование после поездки группы депутатов в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил парламентарий от Кипра, видеоблогер Фидиас Панайоту в соцсети X.
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