Русская весна
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Европарламент начал расследование после поездки депутатов в Москву

Европарламент начал расследование после поездки депутатов в Москву

Европарламент начал расследование после поездки группы депутатов в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил парламентарий от Кипра, видеоблогер Фидиас Панайоту в соцсети X.

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Комментарии
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Eduard
Когда Евро Парламент своими делишками займется? Где доклад по взрыаам газопроводов? Где доклады по ковиду? и прочее,прочее!
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7 час.
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