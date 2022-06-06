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«Не мучайте людей»: глава Башкирии напомнил о приостановке действия масочного режима

«Не мучайте людей»: глава Башкирии напомнил о приостановке действия масочного режима

В ходе сегодняшней оперативки в правительстве Башкирии глава республики напомнил о приостановке масочного режима в регионе и отметил, что ношение масок по-прежнему рекомендовано пожилым людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями.

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