«Не мучайте людей»: глава Башкирии напомнил о приостановке действия масочного режима

В ходе сегодняшней оперативки в правительстве Башкирии глава республики напомнил о приостановке масочного режима в регионе и отметил, что ношение масок по-прежнему рекомендовано пожилым людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями.
В ходе сегодняшней оперативки в правительстве Башкирии глава республики напомнил о приостановке масочного режима в регионе и отметил, что ношение масок по-прежнему рекомендовано пожилым людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями.
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