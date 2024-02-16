Дементьев заявил, что соперничество с Маккиноном в гонке бомбардиров никак не влияет на Кучерова

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал игру российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, который отметился двумя голами и одной результативной передачей в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш» «Желаю Никите, чтобы у него сохранился текущий настрой и на оставшуюся часть регулярного чемпионата.