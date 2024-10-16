Школьникам Лисичанска и Рубежного подарили наборы для бадминтона

Представители Федерации бадминтона Республики Татарстан посетили Луганскую Народную Республику. Во время визита они передали школам Лисичанска и Рубежного 20 комплектов для бадминтона, которые смогут использовать 360 юных спортсменов.
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