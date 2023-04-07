Как же задолбали вопросами насчёт того, как теперь стране жить...

Вот, теракты уже в обеих столицах идут, а раньше. Ездили куда хотели по всему свету, как сыр в масле катались, покупали что хотели где хотели по части недвижимости по всему свету, детей учили в какой угодно стране, на старости лет можно было надеяться осесть у тёплых морей, кости греть, а что вышло? Сначала Крым, потом Донбасс, потом СВО.
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