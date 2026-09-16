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Царьград

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Волочкова рада, что её фразы стали мемами среди зумеров

Волочкова рада, что её фразы стали мемами среди зумеров

Анастасия Волочкова радуется популярности её высказываний среди зумеров, поскольку видит в этом признание её мудрости.

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