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  • Ингерман Ланская
    эт вам не с ворошиловскими стрелками воеватьВ Финляндии пришл...
  • Andrey Ivanov
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    Ну это ващето Пентагон заявил о жестокости по отношению к ихнему эсминцу. Наверное русские в рубку пробрались, сломал...Россия заблокиров...

Трамп и двое его пощников сказали, какой может стать политика США в отношении РФ в случае победы - обсуждаем их идеи

Трамп и двое его пощников сказали, какой может стать политика США в отношении РФ в случае победы - обсуждаем их идеи

 115,6 тыс прочтений Владимиру Владимировичу надо верить на слово, особенно когда он говорит, какой президент США был бы лучше для России.

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