Трамп и двое его пощников сказали, какой может стать политика США в отношении РФ в случае победы - обсуждаем их идеи

115,6 тыс прочтений Владимиру Владимировичу надо верить на слово, особенно когда он говорит, какой президент США был бы лучше для России.
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