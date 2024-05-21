Американские чиновники опасаются, что Иран возложит вину за крушение вертолета с президентом Эбрахимом Раиси на США или Израиль.
Politico: в Вашингтоне боятся, что Иран обвинит США или Израиль в гибели Раиси
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ольга Каширина
Знают кошки, чье мясо съели.
Ответить
17 час.
Зоя Копань
А кто бы сомневался, что эти лицемеры руку приложили, ведь два вертолёта благополучно приземлились, а этот самый главный разбился, если в Египте подложили бомбу под наш гражданский самолёт, то здесь ничего не стоит это сделать или через космос сбили курс этого вертолёта, англосаксы и жиды ещё те прохиндеи, ничего, думаю разберутся!
Ответить
16 час.
Свежие комментарии