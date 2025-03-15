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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джей Джей Редик – после поражения от «Наггетс»: «Горжусь командой»

Калифорнийцы выступали без нескольких ключевых игроков, включая Леброна Джеймса, Луку Дончича, Руи Хатимуру, Дориана Финни-Смита, Джексона Хэйса и Гэйба Винсента.

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