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Царьград

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SHOT сообщил, что московские школьники увлеклись рыбалкой на Яузе

SHOT сообщил, что московские школьники увлеклись рыбалкой на Яузе

Московские школьники в возрасте от 12 до 18 лет массово увлеклись рыбалкой на набережной Яузы. Подростки проводят до шести часов с удочками, устраивая соревнования по улову.

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