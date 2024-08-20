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Политолог Кот: буферная зона в Курской области не предотвратит удары по Украине

Политолог Кот: буферная зона в Курской области не предотвратит удары по Украине

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что он собирается создать буферную зону в Курской области - верх цинизма, поскольку это не остановит нанесение воздушных ударов по территории Украины.

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