Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что он собирается создать буферную зону в Курской области - верх цинизма, поскольку это не остановит нанесение воздушных ударов по территории Украины.
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