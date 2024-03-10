20 колоритных фотографий, сделанных где-то в России

Россия — поистине удивительная страна! Она занимает третью часть материка Евразия, простирается на несколько тысяч километров и с радостью принимает под «свое крыло» представителей более 200 национальностей.
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