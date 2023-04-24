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Вегетарианская начинка для голубцов "Светофор", которую с удовольствием едят даже мясоеды

Вегетарианская начинка для голубцов "Светофор", которую с удовольствием едят даже мясоеды

Если вы решили не есть мясо, это вовсе не повод отказывать себе в голубцах. В сегодняшней публикации хочу поделиться рецептом очень вкусной начинки для вегетарианских голубцов.

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