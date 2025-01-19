Петербургский следком разбирается в причинах гибели мужчины во время пожара на 5-й Советской улице

Его тело было обнаружено на чердаке здания Пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу сообщила, что следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины на месте пожара.