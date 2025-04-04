Россиянам назвали самый выгодный способ хранения сбережений в 2025 году

Рублевый банковский депозит — это самый выгодный способ хранения средств, пока ключевая ставка не начала снижаться, сообщил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.
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