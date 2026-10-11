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Ирина Фарион против Анастасии Приходько: противостояние в интересах Зеленского

Ирина Фарион против Анастасии Приходько: противостояние в интересах Зеленского

На этой неделе в украинской культуре сражались за русский язык комики и певицы. Галичане изо всех сил стараются удерживать контролирующие и запрещающие позиции в гуманитарной сфере, но эти заслоны прорывают даже те, кто еще недавно критиковал РФ и собирал деньги на помощь украинской армии .

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