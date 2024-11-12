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"Александра, Александра". Умер автор слов песни из кинофильма "Москва слезам не верит" Дмитрий Сухарев. Ему было 94 года

"Александра, Александра". Умер автор слов песни из кинофильма "Москва слезам не верит" Дмитрий Сухарев. Ему было 94 года

Поэт и бард был доктором биологических наук и главным научным сотрудником Института биологии имени Кольцова.

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