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Царьград

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Названа причина смерти Паши Техника

Названа причина смерти Паши Техника

Информацию о кончине рэпера Павла Ивлева подтвердила его бывшая жена Ева Карицкая.Рэпер Павел Ивлев, который известен под псевдонимом Паша Техник, скончался в больнице Таиланда.

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