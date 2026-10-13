Бразилия: пастор был застрелен неизвестными вооруженными людьми в церкви на улице Руа Эва Морейра душ Сантуш в районе Арройо-да-Мантейга в Сан-Леопольду в столичном регионе Порту-Алегри, Риу-Гранди-ду-Сул, поздно вечером 12 октября.