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Контрафронт

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Бразилия: пастор был застрелен неизвестными вооруженными людьми в церкви на улице Руа Эва Морейра...

Бразилия: пастор был застрелен неизвестными вооруженными людьми в церкви на улице Руа Эва Морейра душ Сантуш в районе Арройо-да-Мантейга в Сан-Леопольду в столичном регионе Порту-Алегри, Риу-Гранди-ду-Сул, поздно вечером 12 октября.

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